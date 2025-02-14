Вэнс о возможных результатах сделки по Украине: «Шокирует многих»

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое «шокирует многих», сообщает газета Wall Street Journal.

«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», - сказал Вэнс в интервью изданию.

В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию в Украине, выступает «за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин».

Источник: РИА Новости