Президент Азербайджана поздравил своего сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александру Вучичу по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сербия.

Азербайджан и Сербия на протяжении многих лет являются близкими друзьями и надежными стратегическими партнерами. Наш политический диалог высокого уровня и наполненное новым содержанием сотрудничество, способствуя благополучию наших народов и стран, также играют важную роль в развитии сотрудничества между Кавказским и Балканским регионами. Успешное взаимодействие в энергетической сфере, являющейся одним из приоритетных направлений нашего партнерства, оказывает положительное влияние на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Также вызывают удовлетворение наше плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций. Используя имеющиеся возможности, мы можем добиться еще большего развития наших межгосударственных отношений, углубления многовекторного сотрудничества.

Уверен, что нашими совместными усилиями традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией, взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут расширяться в интересах двух народов, а наше стратегическое партнерство еще больше укрепится.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы Азербайджанского государства.