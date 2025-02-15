Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

Об этом сообщается на официальном сайте ВАДА.

Согласно условиям мирового соглашения, Синнер будет отбывать свой срок дисквалификации с 9 февраля 2025 года по 23:59 4 мая 2025 года. При этом официальную тренировочную деятельность он может начать уже 13 апреля. Таким образом, Синнер пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде, но сможет принять участие в следующем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису — 2025, который стартует 19 мая.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Синнера и вынесет окончательный вердикт по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) только 16-17 апреля.

В августе прошлого года международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Но вскоре ВАДА подало апелляцию и потребовало дисквалифицировать итальянца на срок от одного года до двух лет.

Источник: Чемпионат