Пашинян обсудил с Шольцем ситуацию в регионе и мирный процесс с Азербайджаном
Мирный процесс между Иреваном и Баку и вопросы региональной безопасности обсудили на встрече в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи стороны обсудили также двусторонние отношения и перспективы углубления многосекторального сотрудничества.
Со своей стороны Шольц отметил, что Германия готова и впредь поддерживать повестку демократических реформ Армении, а также шаги по установлению мира.
Источник: Sputnik Армения
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