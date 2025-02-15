Пашинян обсудил с Шольцем ситуацию в регионе и мирный процесс с Азербайджаном

Мирный процесс между Иреваном и Баку и вопросы региональной безопасности обсудили на встрече в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи стороны обсудили также двусторонние отношения и перспективы углубления многосекторального сотрудничества.

Со своей стороны Шольц отметил, что Германия готова и впредь поддерживать повестку демократических реформ Армении, а также шаги по установлению мира.

Источник: Sputnik Армения