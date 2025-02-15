Генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС прекратить жаловаться из-за позиций России и США по урегулированию конфликта в Украине и вместо этого предложить конкретные идеи.

Он сделал соответствующее заявление, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте подчеркнул, что он бы сказал «европейским друзьям», что, участвуя в дебатах, им нужно выдвигать конкретные идеи и предложения, увеличивать расходы на оборону, а не жаловаться «на свое возможное отсутствие за столом переговоров». «Покажите на конкретных идеях, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины», - подчеркнул он.

По его мнению, в НАТО есть общее понимание того, что Украину необходимо поставить в наилучшую позицию для переговоров с РФ. Генсек альянса призвал ЕС продолжать оказывать военную помощь Киеву с этой целью.

Источник: ТАСС