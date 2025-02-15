Премьер Дании: Лучшее, что можно дать Украине, - это членство в НАТО

Если бы Украина была членом НАТО, то там никогда не было бы войны, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Я неоднократно говорила в течение нескольких лет: пожалуйста, избавьтесь от красных линий для Украины, потому что это создает им только много трудностей, независимо от того, говорим ли мы об экономике или оружии и тому подобное. Лучшее, что можно дать Украине, будем честны, я знаю, что некоторые союзники против этого, - это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны в Украине», - сказала она в рамках панельной дискуссии на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Датский премьер подчеркнула, что членство в НАТО - это самый дешевый и самый простой путь для защиты стран.

«Я знаю, что это трудный путь, потому что некоторые крупные союзники не поддерживают это, но тогда, по крайней мере, эти хорошие, крупные союзники должны обсудить с нами, какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине, такие же хорошие, как членство в НАТО. Я просто повторяю, самый дешевый, самый простой путь - это членство в НАТО», - отметила она.

Фредериксен одновременно подчеркнула, что украинцам нужно оружие. В частности, она напомнила, что в прошлом году в Вашингтоне союзники пообещали дать Украине минимум шесть-семь систем ПВО.

«Шесть или семь систем ПВО получили? Ответ - нет. А без ПВО страну не защитишь», - заявила она.

Источник: «Интерфакс-Украина»