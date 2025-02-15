СМИ: ХАМАС не планирует в будущем управлять Газой

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что не планирует управлять в дальнейшем сектором Газа.

С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, знакомого с ходом переговоров, представители радикальной организации "подтвердили, что намерены соблюдать соглашение о прекращении огня на всех трех его этапах и не будут участвовать в управлении сектором Газа в дальнейшем". Египет, согласно версии источника, в настоящий момент "ведет интенсивные переговоры о создании временного комитета, который отвечал бы за оказание помощи жителям анклава и его восстановление". Другие подробности не приводятся.

ХАМАС эти сведения пока не прокомментировал.

Источник: ТАСС