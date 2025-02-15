Глава МИД Азербайджана обсудил с болгарским коллегой вопросы международной безопасности - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с болгарским коллегой Георгом Георгиевым.

Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи были обсуждены аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в экономической, торговой сферах, энергетической безопасности, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Была отмечена важность наличия активного политического диалога между двумя странами, обсуждались механизмы стратегического диалога и политических консультаций в развитии отношений стратегического партнерства, а также деятельность Азербайджано-болгарской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Было подчеркнуто, что сотрудничество в области энергетической безопасности является одним из основных направлений стратегического партнерства двух стран, обозначена важность продолжения налаженного сотрудничества также в области зеленой энергетики. Было констатировано, что реализуемые проекты по укреплению сотрудничества в энергоснабжении и заложенные маршруты интерконнектора являются практическими результатами двустороннего взаимодействия.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.