Associated Press обвинило Белый дом в нарушении Конституции

Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.

Поводом послужил тот факт, что сотрудники Белого дома не пустили аккредитованного репортера и фотографа AP на самолет президента США Дональда Трампа. Причиной отказа было названо нежелание агентства называть Мексиканский залив Заливом Америки.

"Журналисты считают действия администрации нарушением первой поправки к Конституции США, то есть попыткой правительства диктовать, что должна публиковать новостная компания под угрозой возмездия", - говорится в публикации AP.

Источник: Interfax.ru