Совет директоров OpenAI отказался продавать Маску компанию

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался от предложения руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска о приобретении некоммерческой организации, которая контролирует деятельность OpenAI.

"OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит наше некоммерческое предприятие и миссию по обеспечению всего человечества пользой от общего искусственного интеллекта (Artificial general intelligence, AGI - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении, опубликованном на странице OpenAI в X.

Источник: ТАСС