Освобожденных в Газе заложников передали сотрудникам Красного Креста

Заложники, удерживавшиеся палестинскими радикалами в секторе Газа, в том числе россиянин Александр Труфанов, переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Трансляцию ведет египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

На демонстрируемых им кадрах видно, что медики и представители радикалов подписали документы о передаче заложников. В настоящий момент машины МККК, в которых находятся освобожденные люди, покидают город Хан-Юнис на юге сектора Газа и направляются к местам дислокации израильских военных.

Источник: ТАСС