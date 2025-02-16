Микроавтобус с туристами столкнулся с фурой в Болгарии, погибли четыре человека

Четыре человека погибли, семь пострадали в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего туристов, с фурой в Болгарии, сообщили 16 февраля в пресс-службе полиции страны.

Инцидент произошел рядом с городом Виден в районе развязки населенного пункта Дунавци.

"В автобусе, следовавшем из Пловдива в Германию, находилось 11 человек. Пострадавшие доставлены в больницу Видина", – сообщили в МВД Болгарии.

Трое скончались от полученных травм на месте аварии, еще один умер по дороге в больницу в карете скорой.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.