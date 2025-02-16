Джейхун Байрамов посетил памятник Гейдару Алиеву в Белграде - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию посетил в парке Ташмайдан в Белграде памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Министр почтил светлую память великого лидера и возложил к его памятнику цветы.

Джейхун Байрамов также посетил в парке Ташмайдан памятник выдающемуся сербскому поэту Милораду Павичу.