Уолтц: украинский конфликт невозможно урегулировать на поле боя

Украинский конфликт не может быть завершен в результате боевых действий, потребуется дипломатическое урегулирование.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент [США Дональд] Трамп четко заявляет, что этому необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий, которые будут определять ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уолтц добавил, что третьим фактором станет обсуждение "изменения структуры помощи", предоставляемой США Украине. "Что касается долгосрочных гарантий безопасности, во главе этих усилий должна стоять Европа", - подчеркнул он.

Источник: ТАСС