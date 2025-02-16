Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубок Европы - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили в рамках первого соревновательного дня Кубка Европы среди юниоров, который проходит в словацком городе Шаморин.

Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день турнира представители национальной команды завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

В весовой категории 50 кг Ибрагим Талыбов стал обладателем серебряной награды, а Анар Гулиев завоевал «бронзу».

В категории 55 кг в финальном поединке встретились два азербайджанских дзюдоиста – Мухаммедали Гусиев и Расул Ализаде. По итогам схватки М.Гусиев выиграл «золото», а Р.Ализаде – серебро.

В весовой категории 60 кг Зейд Алескеров, одержав победу над всеми своими соперниками, поднялся на высшую ступень пьедестала. В этой же категории Илькин Гараев завершил турнир на седьмом месте.

В категории 66 кг Али Гумбатов завоевал бронзовую медаль, а Озган Гулиев завершил турнир на пятом месте.