По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении на золотом руднике в Мали

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте на западе Мали в субботу.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции.

По их словам, инцидент произошел на поверхности шахты, ранее эксплуатируемой китайской компанией. Среди погибших в основном женщины.

Агентство также отметило, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.