По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении на золотом руднике в Мали
По меньшей мере 48 человек погибли в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте на западе Мали в субботу.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции.
По их словам, инцидент произошел на поверхности шахты, ранее эксплуатируемой китайской компанией. Среди погибших в основном женщины.
Агентство также отметило, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.
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