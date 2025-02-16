Рубио: Киев и Европу подключат в начале переговоров США и РФ по Украине

США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Как заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Марко Рубио, Киев и Европа могут быть подключены к этому процессу позже.

"Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между [президентом РФ Владимиром] Путиным и президентом [США Дональдом] Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта", - сказал он.

"В конце концов, наступит момент, когда вы увидите настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого. Но если это произойдет, Украина должна быть вовлечена [в процесс переговоров] <...>. И европейцы должны быть вовлечены в него, потому что у них тоже есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад. Мы просто еще не дошли до этого", - добавил госсекретарь.

"Мы действительно пока не успели, но, надеюсь, встретимся, потому что мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась", - резюмировал он.

Источник: ТАСС