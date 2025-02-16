Офис Нетаньяху сообщил, что в секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника

Палестинские радикалы в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека.

Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника - живых и погибших", - заявил он.

"В рамках первого этапа соглашения до сих пор были освобождены 19 заложников, ожидается возвращение в Израиль еще 14 заложников", - добавил Гендельман, отметив, что "Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего".

Источник: ТАСС