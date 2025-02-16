Трое полицейских ХАМАС погибли при ударе израильского беспилотника в Газе

Трое сотрудников полиции сектора Газа, подчиняющейся палестинскому движению ХАМАС, погибли в результате удара Израиля, нанесенного с применением беспилотника.

Об этом сообщило министерство внутренних дел палестинского анклава.

"Три сотрудника полиции погибли в результате удара израильского беспилотника, когда они были развернуты для обеспечения безопасности [поставок] гуманитарной помощи в районе Эш-Шаука на востоке Рафаха в воскресенье утром", - указывается в заявлении ведомства, текст которого приводит телеканал Al Jazeera.

Источник: ТАСС