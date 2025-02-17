Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

Экс-президент Армении Роберт Кочарян видит в предложении президента США Дональда Трампа вернуть Россию в формат «Большой восьмерки» (G8) также открытие новых внешнеполитических возможностей и для Армении.

Об этом Кочарян заявил на пресс-конференции 17 февраля.

«Непривлекательно залезать в карман Запада или кого-то еще. Армения может проводить правильную политику с Россией и не вступить во вражду с Западом, но власти уже на определенном уровне сами себя вогнали во вражду с Россией. Они сделали все, чтобы это плохое поведение распространилось на Россию как на страну. Восприятие России в Армении нехорошее. Почему? Потому что мы допускали ошибки и пытались эти ошибки свалить на Россию. Это не пройдет бесследно», - заключил Роберт Кочарян.

Источник: News.am