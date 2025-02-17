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Лавров и Ушаков вылетели по поручению Путина в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

First News Media14:08 - Сегодня
Лавров и Ушаков вылетели по поручению Путина в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели по поручению Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с представителями США, сообщает ТАСС.

Встреча будет посвящена восстановлению отношений Москвы и Вашингтона, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они в Эр-Рияде проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - рассказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта в Украине.

«Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Саудовскую Аравию в понедельник перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетнего конфликта Москвы и Киева», — отмечается в материале агентства Reuters.

Дополнительно отмечается, что прибытие Рубио последовало после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, после чего стороны условились начать формирование переговорных групп по Украине.

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