 Кочарян возмущен запретом на въезд в Армению пропагандистки Симоньян и армянского лоббиста Затулина | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Кочарян возмущен запретом на въезд в Армению пропагандистки Симоньян и армянского лоббиста Затулина

First News Media14:11 - Сегодня
Кочарян возмущен запретом на въезд в Армению пропагандистки Симоньян и армянского лоббиста Затулина

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что никогда бы не подумал, что власти запретят въезд в страну известных армян диаспоры или проармянских деятелей.

В этом контексте он упомянул главного редактора RT и Sputnik Маргариту Симоньян, которую власти страны объявили персоной нон-грата.

«Меня тоже в свое время критиковали многие представители диаспоры. Но чтобы армянину запретить приезжать в Армению… Мое воображение такого не допускало никогда», - сказал он в ходе пресс-конференции.

То же самое, по его словам, касается известных проармянских политиков, депутата Госдумы Константина Затулина, например. Кочарян сказал, что вся политическая деятельность этих людей выстроена на дружбе с Арменией, признании так называемого «геноцида армян» или поддержке в карабахском вопросе.

«Запрещать этим людям приезжать в Армению – это верх неблагодарности. Такой подход, помимо прочего, дискредитирует страну, многие деятели за рубежом после этого предпочитают не иметь с Арменией дел», - утверждает Кочарян.

Он убежден, что шаги руководства Армении направлены по большому счету на разрыв связей с диаспорой. И это из той же серии, что противопоставление Арарата (Агрыдаг – ред.) и Арагаца.

Источник: Sputnik-Армения

Поделиться:
253

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев продлил приостановку проверок в сфере предпринимательства

Политика

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Xроника

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Армения

Власти Армении провалили работу со странами ОДКБ - Кочарян

Не спецслужбы, но цель та же: Кочарян о деятельности USAID в Армении

Почему Кочарян и Саргсян не объединяются: Экс-президент объяснил

Роберт Кочарян утверждает, что пытался вывезти лидеров армянских сепаратистов из Карабаха

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

ЕС ответит жесткими и соразмерными мерами на пошлины США

ОЗА: Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Армении – неуважение к исламскому миру

Политический месседж или невежество? - Посол Армении в США устроила вечеринку в честь Саманты Пауэр

Макрон в очередной раз пообещал помочь Армении

Последние новости

Свыше 3 тыс человек переехали в Азербайджан на постоянное место жительства

Сегодня, 19:00

Численность населения Азербайджана увеличилась

Сегодня, 18:45

Член азербайджанской общины награждена сертификатами в США - ФОТО

Сегодня, 18:30

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сегодня, 18:20

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Сегодня, 18:06

Зеленский едет в Турцию

Сегодня, 18:00

Азербайджанские кинематографисты принимают участие в Берлинском международном кинофестивале

Сегодня, 17:58

Дубай принял 18,72 млн туристов в 2024 году - ФОТО

Сегодня, 17:51

Выступление Тимура Ганифаева на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира – ВИДЕО

Сегодня, 17:42

В результате ДТП в Сабунчинском районе вышел из строя светофор – ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Метеочувствительным на заметку: Ожидается магнитная буря

Сегодня, 17:22

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Сегодня, 17:10

Поддельный алкоголь унес жизни 54 человек в Анкаре

Сегодня, 17:09

Баку станет комфортнее: Разрабатывается новая программа благоустройства

Сегодня, 17:02

Власти Армении провалили работу со странами ОДКБ - Кочарян

Сегодня, 16:52

Замглавы МИД РФ обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня, 16:46

Зеленский: Украина не признает результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Сегодня, 16:40

Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

Сегодня, 16:34

В Азербайджане применят новые штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями

Сегодня, 16:27

В Азербайджане будут штрафовать продавцов аптек за непредоставление потребителю сведений о лекарствах и их ценах

Сегодня, 16:20
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31