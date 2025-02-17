Кочарян возмущен запретом на въезд в Армению пропагандистки Симоньян и армянского лоббиста Затулина
Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что никогда бы не подумал, что власти запретят въезд в страну известных армян диаспоры или проармянских деятелей.
В этом контексте он упомянул главного редактора RT и Sputnik Маргариту Симоньян, которую власти страны объявили персоной нон-грата.
«Меня тоже в свое время критиковали многие представители диаспоры. Но чтобы армянину запретить приезжать в Армению… Мое воображение такого не допускало никогда», - сказал он в ходе пресс-конференции.
То же самое, по его словам, касается известных проармянских политиков, депутата Госдумы Константина Затулина, например. Кочарян сказал, что вся политическая деятельность этих людей выстроена на дружбе с Арменией, признании так называемого «геноцида армян» или поддержке в карабахском вопросе.
«Запрещать этим людям приезжать в Армению – это верх неблагодарности. Такой подход, помимо прочего, дискредитирует страну, многие деятели за рубежом после этого предпочитают не иметь с Арменией дел», - утверждает Кочарян.
Он убежден, что шаги руководства Армении направлены по большому счету на разрыв связей с диаспорой. И это из той же серии, что противопоставление Арарата (Агрыдаг – ред.) и Арагаца.
Источник: Sputnik-Армения