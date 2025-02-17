Маск назвал «жалким» расплакавшегося председателя Мюнхенской конференции по безопасности - ВИДЕО

Слезы руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося перед закрытием мероприятия, являются «жалким» событием.

Об этом написал американский миллиардер, глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«Жалкий», — прокомментировал Маск видео с расплакавшимся организатором конференции.

Ранее Хойсген заявил, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы. Он уточнил, что благодаря конференции удалось выяснить, что США под руководством президента Дональда Трампа живут на другой планете, и даже сенаторы-республиканцы стали осторожны в публичных высказываниях, поскольку боятся американского лидера.

Он также призвал страны Европейского союза (ЕС) начать активнее участвовать в мирном урегулировании конфликта в Украине и выработать собственную позицию.