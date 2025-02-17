Власти Армении хотят «продать» избирателям изначально обреченное на неудачу вступление в ЕС - Кочарян

Власти Армении попытаются использовать тему вступления в ЕС для обмана избирателей, заранее зная, что шансов на это нет.

Об этом сказал в ходе пресс-конференции экс-президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, очевидно, что сегодня ЕС переживает серьезный кризис, который содержит несколько компонентов – кризис лидерства, идейный и экономический кризисы. Лучше всего это показывают выступления премьера Венгрии и вице-президента США на Мюнхенской конференции.

«ЕС, по моему мнению, не распадется. Но Евросоюз будет вынужден серьезно реформировать себя. А для этого в первую очередь будут заморожены все процессы по присоединению к ЕС», - отметил Кочарян.

Таким образом, Армения идет туда, где ее не ждут и где есть серьезные проблемы. И своими шагами Иреван резко портит отношения с ЕАЭС.

«Ты выходишь отсюда, теряя то, что имеешь, с нулевым шансом на вступление в другой (союз - ред.). Но мы делаем именно это», - отметил Кочарян.

По словам экс-президента, в Армении есть позитивное восприятие ЕС. И на предстоящих выборах это будет «бонбоньерка в хорошей упаковке», которой власти захотят в очередной раз обмануть людей.

Кочарян считает, что на предстоящих выборах власти и партия Арама Саргсяна («Республика») будут конкурировать за то, кому быть знаменосцем ЕС.

«Но этот флаг никуда не ведет», - отметил Кочарян, подчеркнув, что усидеть на двух стульях не удастся.

Ранее парламент Армении в первом чтении принял законопроект «О начале процесса присоединения Армении к ЕС». Документ поддержали 63 депутата, против проголосовали 7, воздержавшихся не было.

Источник: Sputnik-Армения