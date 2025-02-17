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Лондон и Стокгольм готовы к миротворческим миссиям в Украине

First News Media14:49 - Сегодня
Лондон и Стокгольм готовы к миротворческим миссиям в Украине

Европейские страны обсуждают ситуацию в Украине и безопасность континента на экстренном саммите в Париже.

Великобритания везет туда предложение об отправке в Украину миротворцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "готов и хочет" отправить британские войска в Украину для гарантий безопасности и соблюдения мирного соглашения, если и когда таковое будет достигнуто.

Речь, таким образом, идет о миссии, которая может быть развёрнута только после прекращения боевых действий.

Заявление Стармера увидело свет на страницах газеты Telegraph в канун экстренного саммита европейских лидеров в Париже, посвященного Украине. По мнению британского премьера, Европа переживает исторически важный момент с точки зрения коллективной безопасности континента. "Это не только вопрос будущего Украины, нет, он имеет жизненно важное значение для всей Европы», - пишет Стармер.

Предложения Стармера изучат участники cтартующего в Париже саммита, созванного президентом Макроном на фоне продвижения Америкой мирных переговоров с Россией без участия европейских партнёров. "Как я скажу в Париже, мир приходит благодаря силе, - пишет Стармер в своей программной статье. - Но верно и обратное: слабость ведет к войне. Пришел момент, когда мы все должны активизироваться, и Великобритания сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которые нам дороги".

Сообщается, что отправку своих миротворцев в Украину не исключает и Швеция. По словам главы шведского МИДа, задача текущего момента - договориться о справедливом и стабильном мире, который уважает международное право и Украину – «с гарантиями того, что Россия не сможет нарастить свой потенциал вновь проявить агрессию через несколько лет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите со стороны США.

Источник: Euronews

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