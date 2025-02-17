Почему Кочарян и Саргсян не объединяются: Экс-президент объяснил

Экс-президент Армении Роберт Кочарян ответил на вопрос, почему он и сменивший его на высшем посту бывший президент Серж Саргсян не объединяются для смены власти в стране.

В ходе пресс-конференции политик отметил, что такой союз не был бы жизнеспособным, это могло бы привести к уходу людей из команд обоих экс-президентов.

Как пояснил Кочарян, среди его сторонников есть люди, которые не принимают Сержа Саргсяна, и наоборот. По его словам, ошибочно думать, что экс-лидеры могут контролировать всех, указывать, кто что должен писать или говорить.

Он добавил, что проблем между ним и Саргсяном нет, но объединение сил не должно быть самоцелью, задачей объединения должно стать получение эффекта синергии, но в данном случае синергия не работает.

Кочарян опроверг утверждения о том, что католикос всех армян пытался примирить его с Саргсяном. По его словам, в отличие от муссирующих такие слухи журналистов, католикос никогда не считал, что между ним и Саргсяном есть какие-то непреодолимые разногласия.

Источник: Sputnik-Армения