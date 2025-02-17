Зеленский: Украина не признает результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Украина не участвует в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не намерена признавать их результаты.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ, выдержки из которой приводит ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

«Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», - сказал он.

Зеленский также добавил, что его визит в Саудовскую Аравию, который состоится в ближайшие дни, не связан с российско-американской встречей 18 февраля. «Это (визит) не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Салмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно», - добавил Зеленский.