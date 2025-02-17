Замглавы МИД РФ обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил меры по обеспечению стабильности на Южном Кавказе с представителем ООН Джиханом Султаноглу, спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристофом Шпэти и спецпредставителем ЕС Магдаленой Гроно.

Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«В контексте подготовки к намеченному на март текущего года очередному раунду МДЗ (Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье) рассмотрены приоритетные задачи, стоящие перед участниками этого переговорного формата, в первую очередь касающиеся неприменения силы, а также поддержания стабильной обстановки в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, в том числе посредством делимитации/демаркации госграниц», - отметили в МИД РФ.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием представителей Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.

Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухуми, Тбилиси и Цхинвали.

Источник: ТАСС