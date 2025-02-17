Власти Армении провалили работу со странами ОДКБ - Кочарян

Экс-президент Армении Роберт Кочарян убежден, что власти страны провалили работу с партнерами по ОДКБ.

«Когда в адрес структуры звучат обвинения из уст армянского руководства, то нужно понять ситуацию целиком, а не в отрыве от контекста», - сказал он на пресс-конференции.

Кочарян отметил, что Азербайджан развивал тесные и дружественные отношения со странами ОДКБ по отдельности, и за исключением России у каждой из этих стран отношения с Баку лучше, чем с Иреваном.

Но так было не всегда, подчеркнул он, добавив, что, к примеру, в бытность Кочаряна президентом армяно-белорусские отношения были достаточно конструктивными, Минск на международных площадках никогда не действовал в ущерб позиции Иревана. Причем крайне важны личные отношения лидеров, Кочаряну, по его словам, непонятно, как можно иметь такие плохие отношения с Беларусью сейчас.

«Вы можете сказать, с кем из иностранных лидеров у премьера Армении есть дружеские отношения? Если говорить про Макрона, то да, он делает красивые заявления, но у Франции нет жизненных интересов в этом регионе. Я это говорю как человек, который сыграл очень серьезную роль в выстраивании армяно-французских отношений и имел очень хорошие отношения с Жаком Шираком. Но Париж не имеет здесь жизненных интересов», - сказал он.

По его словам, французы в лучшем случае передадут пару-тройку бронемашин, которые максимум могут быть полезны инкассаторской службе.

Источник: Sputnik-Армения