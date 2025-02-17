Поддельный алкоголь унес жизни 54 человек в Анкаре, еще 40 человек в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, передает AHaber.

Республиканская прокуратура Анкары проводит расследование в отношении подозреваемых в производстве и реализации контрафактной продукции. Сообщается о возбуждении уголовных дел по статьям «контрабанда» и «возможно преднамеренное причинение смерти» турецкого законодательства.

К материалам следствия приобщены токсикологические отчеты Института судебной медицины.

В рамках расследования задержаны 28 подозреваемых.

Издание напоминает, что с начала года в стране участились случаи отравления поддельным алкоголем. В частности, в Стамбуле с середины января до первых чисел февраля после употребления контрафактного алкоголя умерли 70 человек, более 150 обратились за медицинской помощью. В рамках операций по борьбе с незаконным оборотом алкоголя было задержано до 200 подозреваемых.

Власти предупреждают о росте продаж фальсификата, выдаваемого за известные бренды.

Рост числа подделок связан с увеличением цен на спиртные напитки вследствие повышения налогов на алкоголь и табачные изделия.

Источник: AHaber