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Дубай принял 18,72 млн туристов в 2024 году - ФОТО

First News Media17:51 - Сегодня
Дубай принял 18,72 млн туристов в 2024 году - ФОТО

В 2024 году Дубай продемонстрировал впечатляющий туристический рост, приняв 18,72 миллиона туристов. Этот результат на 9% превышает показатель 2023 года и значительно опережает предыдущий максимум в 17,15 миллиона посетителей.

Как сообщает департамент экономики и туризма Дубая (DET), среди регионов наибольший рост турпотока показали Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия (+24%), за ними следовали Африка (+20%) и СНГ & Восточная Европа (+16%). Количество гостей из Западной Европы также значительно выросло (+14%), при этом этот регион сохранил статус ведущего источника международных туристов в Дубай.

Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в минувшем 2024 году в целом Объединённые Арабские Эмираты посетили 122368 человек.

Дубай обошёл Нью-Йорк, Бангкок, Париж и Сингапур и почти догнал Лондон по количеству гостиничных номеров. Гостиничный сектор Дубая продолжил демонстрировать устойчивый рост в 2024 году. Средняя заполняемость гостиниц увеличилась до 78,2% (против 77,4% в 2023 году), а число ночей, проведенных гостями в отелях, достигло 43,03 млн, что на 3% больше, чем годом ранее (41,70 млн).

При этом город сохранил доступность размещения для гостей с различным бюджетом: средний дневной тариф (ADR) составил 538 дирхамов (249 манатов). Согласно данным STR, Дубай предложил гостям более конкурентоспособные тарифы, чем Париж, Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

Выдающиеся достижения туристической и гостиничной индустрии Дубая в 2024 году были отмечены рядом престижных наград. На 31-й премии World Travel Awards город признан лучшим направлением для шопинга и выставок, Мина Рашид — ведущим круизным портом, а международный аэропорт Дубая (DXB) — лучшим аэропортом мира. DXB также сохранил статус самого загруженного международного аэропорта по версии Airports Council International (ACI), обслужив 92,3 млн пассажиров в 2024 году.

В соответствии с Экономической повесткой D33, Дубай стабильно занимает высокие позиции в мировых рейтингах. По индексу безопасности Numbeo (2024) город вошёл в пятёрку самых безопасных в мире (83,7 балла). По данным Savills Executive Nomad Index, Дубай остаётся лучшим направлением для удалённых специалистов, а по версии Global Power City Index (GPCI) в пятый год подряд возглавил список самых чистых городов мира.

Стартовало строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Аль-Мактум (DWC) стоимостью 128 млрд дирхамов, который станет крупнейшим в мире и сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год. В рамках Генерального плана развития Дубая 2040 и концепции «Город 20 минут» расширение Синей линии метро на 30 км обеспечит доступ к 14 станциям, улучшая транспортную доступность для около миллиона жителей.

Дубай также использует инновации и передовые технологии, такие как искусственный интеллект (AI) и виртуальная реальность (VR), для создания персонализированного туристического опыта. Приложение Visit Dubai предлагает AI-рекомендации, виртуальные туры позволяют туристам заранее знакомиться с достопримечательностями, а биометрические чекины в отелях и автоматизированный паспортный контроль в DXB улучшают комфорт путешествий.

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