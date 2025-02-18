Новооткрывшаяся в Баку клиника обвиняется в нарушении экологических и санитарных норм - ФОТО

В редакцию 1news.az от жильцов дома №174 на улице Салатын Аскеровой (комплекс 7 points) поступила жалоба на клинику Harmony, также расположенную по этому адресу.

В письме жители пишут, что данное медицинское учреждение нарушает ряд законодательных норм, касающихся здоровья населения, градостроительных требований, санитарно-гигиенических и экологических стандартов. И все эти нарушения, по их словам, связаны с деятельностью пластического хирурга Парвиза Асланова в клинике Harmony.

В жалобе говорится, что клиника Harmony находится на 1-м, 2-м, 3-м и -1-м этажах жилого здания. На -1 этаже расположен подвал, переоборудованный под радиологическое отделение. Там имеются аппараты для компьютерной томографии (КТ), рентгенографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ), что противоречит действующему законодательству.

Жители также отмечают, что речь идет не только о нарушении спокойствия, но и о более серьезных рисках, связанных с шумом и вибрациями.

«Постоянный шум мешает работать, отдыхать и спать в собственном доме. Все это грубо нарушает наше право на комфортное проживание и является вмешательством в личную жизнь. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, такие факторы, как шум и вибрации, могут представлять серьезную угрозу для здоровья, вызывая проблемы с вестибулярным аппаратом, центральной нервной системой, сердечно-сосудистой системой, гормональные нарушения, синдром вибрации конечностей, а также различные мозговые патологии», - говорится в письме.

Мы обратились к пластическому хирургу Парвизу Асланову, чтобы выслушать и его мнение по поводу происходящего.

На наш официальный запрос ответил юрист Азиз Гамбарли, представляющий интересы клиники Harmony и Парвиза Асланова.

Он заявил, что клиника получила все необходимые лицензии от соответствующих государственных органов для предоставления медицинских услуг и полностью отвечает действующему законодательству.

«Поступившая в адрес клиники жалоба является необоснованной и предвзятой», - подчеркнул Азиз Гамбарли.

Для более детального прояснения ситуации мы обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В ответ нам сообщили, что в ближайшие дни будет проведена проверка, и общественности будет предоставлена информация о результатах рассмотрения данной жалобы.

Мы, в свою очередь, будет внимательно следить за развитием ситуации и информировать наших читателей.