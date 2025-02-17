Президента Аргентины обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Более 100 исков было подано в отношении президента Аргентины Хавьера Милея из-за продвижения им в соцсетях схемы с криптовалютой, которая, предположительно, является мошеннической, пишет газета Clarin.

В исках главу государства обвиняют в мошенничестве, а также ведении деятельности, несовместимой с должностью госслужащего, преступном сговоре и других преступлениях. В результате жеребьевки для рассмотрения исков были назначены прокурор Эдуардо Тайано и судья Мария Сервини.

14 февраля Милей опубликовал в X информацию о проекте, который призван содействовать привлечению инвестиций в малый бизнес в Аргентине путем использования криптовалюты. После волны критики в соцсетях президент удалил это сообщение, заявив, что не знал подробностей проекта. При этом в заявлении офиса президента, опубликованном 15 февраля, говорится, что Милей как минимум дважды встречался с людьми, связанными с этим проектом, и обсуждал его с ними.

После изначальной публикации президента стоимость используемой в проекте криптовалюты, которая была запущена одновременно с сообщением, выросла до $5, а затем упала ниже $1. Небольшая группа держателей криптовалюты смогла заработать на скачке миллионы долларов. После публикации со стороны оппозиции в адрес президента стали звучать обвинения в различных преступлениях, в том числе халатности, отмывании денег и осуществлении деятельности, несовместимой с должностью госслужащего. Группа депутатов из партии «Союз за родину» заявила, что внесет предложение об импичменте Милея.