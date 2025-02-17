Хакан Фидан: Турция вместе с США и Европой обсуждают потенциальное прекращение огня в Украине

Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня в Украине и способы предотвращения нового конфликта.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мир в Украине и в реконструкцию страны. Но в первую очередь нам нужно прекращение огня и долгосрочный и работающий мирный план», - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы с американской администрацией и европейцами работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана - как этого достичь, как сохранить, как мы можем предотвратить возникновение новой войны. Все эти вопросы легитимны, их задаем мы с некоторыми нашими европейскими друзьями. Как совместить краткосрочную цель в виде прекращения огня и долгосрочные стратегические обеспокоенности - крайней важная задача на данный момент", - добавил он.

Источник: РИА Новости