Хакан Фидан: Турция вместе с США и Европой обсуждают потенциальное прекращение огня в Украине
Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня в Украине и способы предотвращения нового конфликта.
Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мир в Украине и в реконструкцию страны. Но в первую очередь нам нужно прекращение огня и долгосрочный и работающий мирный план», - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы с американской администрацией и европейцами работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана - как этого достичь, как сохранить, как мы можем предотвратить возникновение новой войны. Все эти вопросы легитимны, их задаем мы с некоторыми нашими европейскими друзьями. Как совместить краткосрочную цель в виде прекращения огня и долгосрочные стратегические обеспокоенности - крайней важная задача на данный момент", - добавил он.
Источник: РИА Новости