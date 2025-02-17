ХАМАС готов передать власть в Газе Палестинской национальной администрации

Радикальное движение ХАМАС направило в Организацию освобождения Палестины письмо, в котором уведомило о готовности передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации (ПНА) и правительственного комитета.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По их данным, одновременно ХАМАС выдвинул условие, согласно которому чиновники Газы должны быть обеспечены рабочими местами в новой администрации, а в случае увольнения продолжать получать зарплату. Отмечается, что такое решение радикальная организация приняла под «сильным давлением» Египта после переговоров ее делегации в Каире.

Как сообщил 15 февраля со ссылкой на источник египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», ХАМАС известил посредников, что намерен соблюдать соглашение с Израилем о прекращении огня и не собирается в будущем участвовать в управлении сектором Газа. Египет, согласно версии источника, ведет интенсивные консультации о создании временного комитета, который отвечал бы за оказание помощи жителям анклава и его восстановление.

Переговоры о послевоенном управлении Газой на протяжении последнего года вели палестинские движения ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Египта. Последний раунд прошел в Каире в ноябре 2024 года. По его итогам было решено создать так называемый комитет общественной поддержки, к которому перешла бы власть в секторе до формирования общепалестинского правительства национального согласия. Этот временный орган, как утверждают египетские источники, учрежден указом президента Палестины Махмуда Аббаса и включает независимых представителей, которые должны быть уроженцами Газы, но не принадлежать ни к одной из политических партий.

В 2005 году Израиль в рамках плана одностороннего размежевания полностью вывел свои войска из сектора и эвакуировал оттуда еврейские поселения. Вслед за этим контроль над Газой был передан возглавляемой Аббасом ПНА, которая также управляла Западным берегом реки Иордан. Однако на первых выборах в парламент победу одержали представители ХАМАС, которые вступили в конфронтацию с более умеренным движением ФАТХ, что привело к расколу между фракциями. Радикалы установили полный контроль над сектором, их оппоненты сохранили власть на Западном берегу Иордана. В последнее время Аббас и его сторонники регулярно заявляют о стремлении восстановить юрисдикцию ПНА над Газой, однако ХАМАС на это официально пока не согласился.

Источник: ТАСС