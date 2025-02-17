Хакан Фидан: На нынешнем этапе украинским властям скорее всего придется принять «неприятные» решения о территориальных уступках

На нынешнем этапе украинским властям скорее всего придется принять "неприятные" решения о территориальных уступках, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, есть «заинтересованные» стороны, не желающие слышать о прекращении конфликта в Украине.

По его мнению, достичь прекращения огня в Украине будет непросто, но попытаться стоит.

Источник: РИА Новости