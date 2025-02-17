Макрон провел переговоры с Трампом перед встречей с лидерами ЕС в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом перед началом встречи с лидерами ряда стран ЕС в Париже, посвященной поддержке Украины.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Детали беседы лидеров Франции и США не раскрываются.

Отметим, что сегодня главы правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, а также председатели Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыли в Париж по приглашению Макрона, чтобы обсудить дальнейшие действия по поддержке Украины.

По словам представителей Елисейского дворца, на встрече должны быть, в частности, рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине".