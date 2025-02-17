Посол Яшар Алиев вручил верительные грамоты Президенту Чехии

17 февраля посол Азербайджанской Республики в Чешской Республике Яшар Алиев вручил свои верительные грамоты Президенту Петру Павелу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе прошедшей в Пражском Граде церемонии оркестр Президентской Гвардии Чешской Республики исполнил государственный гимн Азербайджанской Республики.

После вручения верительных грамот состоялась встреча между Президентом Чехии Петром Павелом и послом Азербайджана Яшаром Алиевым. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития азербайджано-чешских отношений, выражена удовлетворенность в связи с переходом отношений между двумя странами в плоскость стратегического партнерства.