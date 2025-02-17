 Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

First News Media12:41 - Сегодня
Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Бывший президент Армении Роберт Кочарян уверен в том, что нынешняя армянская власть во главе с премьер-министром изменит политический курс вновь на пророссийский, но у Москвы «осадок останется».

«Не сомневаюсь, что в ближайшее время премьер «переобуется» и позвонит президенту РФ как ни в чем не бывало и станет произносить тосты за вековую дружбу. Новая песня о старом, но осадок останется», - сказал Кочарян на пресс-конференции 17 февраля.

По его словам, действующая власть, избрав путь на Запад, допустила «фатальную ошибку, за которую мы все заплатили потерей Арцаха». В этом случае надо было ожидать, что Россия, чтобы сохранить позиции на Южном Кавказе, будет сближаться с Азербайджаном, считает Кочарян.

«Нельзя презирать жизненные интересы друга, особенно такого, от которого ты имеешь огромную зависимость», - отметил он.

Экс-президент подчеркнул, что нынешнее армянское руководство совершает ошибку, причем в эту самую минуту.

«Миропорядок меняется, это очевидно. Когда меняется миропорядок, меняются карты и полюсы влияния. Так было после развала СССР. Армения решила, что это удобный момент для смены вектора. Видим эту политику. (…) США принимают, что мир не то что идет к многополярности, а уже многополярен. Послушайте интервью Марко Рубио. Мир вошел в этап нестабильности, и он будет продолжаться, пока не наступит равновесие. США считают, что быть гегемоном очень затратно. 150 баз в мире - это действительно затратно. А что делает Армения? Меняет вектор. И считает, что это удобный момент. Я настаиваю, что это наиболее опасный момент. Мы пытаемся нашу направленность, вектор направить к центру, который очевидно слабеет, и отдаляемся от того, кто усиливается. Какая логика работает - я понять не могу. Опытный капитан не выведет свой маленький корабль в шторм в океан. Или если оказался в океане, то старается быть вблизи большого корабля, чтобы спасти экипаж. Эти люди не понимают, что происходит в мире, и предпринимают шаги, которые ставят под серьезную угрозу Армению. Не знаю, какой частью тела думают», - сказал Кочарян.

Причина происходящего, по его мнению, это авантюризм, высокомерие и игнорирование мнений специалистов.

«Но если это делается сознательно, то мы вступаем в совершенно иную ситуацию. Этого я не исключаю, но хочу думать, что это все же результат непрофессионализма», - заключил он.

Источник: News.am

Поделиться:
170

Актуально

Xроника

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Xроника

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в ...

Политика

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Армения

Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Москва призывает Иреван разъяснить народу последствия евроинтеграции

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Кремль оценил шансы Армении на вступление в ЕС: «Очередь на десятилетия»

Пашинян: Закон о членстве Армении в ЕС не повысят риски в отношениях с ЕАЭС и Россией

Разменная монета: Ален Симонян назвал истинную роль Армении в политике Москвы

ОЗА: Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Армении – неуважение к исламскому миру

Последние новости

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 14:00

Экс-премьера Грузии закидали яйцами в Тбилисском аэропорту

Сегодня, 13:55

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Сегодня, 13:49

«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в области статистики

Сегодня, 13:40

В Агджабеди мать и четверо детей отравились угарным газом

Сегодня, 13:26

В Баку приостановлена деятельность отеля – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:08

Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

Сегодня, 13:05

В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

Сегодня, 13:02

В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Сегодня, 12:58

Международная федерация дзюдо дала высокую оценку турниру «Большой шлем» в Баку

Сегодня, 12:55

Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

Сегодня, 12:48

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Сегодня, 12:41

Опубликован список 100 компаний, уплативших наибольшие налоги в Азербайджане в 2024 году- ФОТО

Сегодня, 12:40

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:21

Разборки фанатов перед матчем «Нефтчи» - «Карабах»: Есть задержанные - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

При поддержке Банка ABB бизнес-лидеры тюркских государств собрались в Баку

Сегодня, 12:01

Телеканал Euronews: Баку вновь подтвердил свой статус столицы мирового дзюдо!

Сегодня, 11:57

В Азербайджане в 2024 году 58 мужчин столкнулись с гендерным насилием

Сегодня, 11:55

Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Сегодня, 11:51
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31