Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Бывший президент Армении Роберт Кочарян уверен в том, что нынешняя армянская власть во главе с премьер-министром изменит политический курс вновь на пророссийский, но у Москвы «осадок останется».

«Не сомневаюсь, что в ближайшее время премьер «переобуется» и позвонит президенту РФ как ни в чем не бывало и станет произносить тосты за вековую дружбу. Новая песня о старом, но осадок останется», - сказал Кочарян на пресс-конференции 17 февраля.

По его словам, действующая власть, избрав путь на Запад, допустила «фатальную ошибку, за которую мы все заплатили потерей Арцаха». В этом случае надо было ожидать, что Россия, чтобы сохранить позиции на Южном Кавказе, будет сближаться с Азербайджаном, считает Кочарян.

«Нельзя презирать жизненные интересы друга, особенно такого, от которого ты имеешь огромную зависимость», - отметил он.

Экс-президент подчеркнул, что нынешнее армянское руководство совершает ошибку, причем в эту самую минуту.

«Миропорядок меняется, это очевидно. Когда меняется миропорядок, меняются карты и полюсы влияния. Так было после развала СССР. Армения решила, что это удобный момент для смены вектора. Видим эту политику. (…) США принимают, что мир не то что идет к многополярности, а уже многополярен. Послушайте интервью Марко Рубио. Мир вошел в этап нестабильности, и он будет продолжаться, пока не наступит равновесие. США считают, что быть гегемоном очень затратно. 150 баз в мире - это действительно затратно. А что делает Армения? Меняет вектор. И считает, что это удобный момент. Я настаиваю, что это наиболее опасный момент. Мы пытаемся нашу направленность, вектор направить к центру, который очевидно слабеет, и отдаляемся от того, кто усиливается. Какая логика работает - я понять не могу. Опытный капитан не выведет свой маленький корабль в шторм в океан. Или если оказался в океане, то старается быть вблизи большого корабля, чтобы спасти экипаж. Эти люди не понимают, что происходит в мире, и предпринимают шаги, которые ставят под серьезную угрозу Армению. Не знаю, какой частью тела думают», - сказал Кочарян.

Причина происходящего, по его мнению, это авантюризм, высокомерие и игнорирование мнений специалистов.

«Но если это делается сознательно, то мы вступаем в совершенно иную ситуацию. Этого я не исключаю, но хочу думать, что это все же результат непрофессионализма», - заключил он.

Источник: News.am