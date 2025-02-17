Международная федерация дзюдо дала высокую оценку турниру «Большой шлем» в Баку

Статья о турнире «Большой шлем», проходившем в Баку, опубликована на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

IJF высоко оценила организацию соревнований, проведенных на Национальной гимнастической арене.

В материале под заголовком «Большой успех «Большого шлема» в Баку» говорилось, что трехдневный турнир был захватывающим: «Многочисленной публике, собравшейся на Национальной гимнастической арене в Баку, было представлено соревнование, достойное большого международного спортивного события. Федерация дзюдо Азербайджана и все ее партнеры могут гордиться большим успехом этого важного соревнования в календаре мирового тура дзюдо. Все было прекрасно организовано. Это дало возможность спортсменам из 36 стран-участниц показать свои лучшие результаты и набрать важные очки для мирового рейтинга. Хотя до олимпийской квалификации еще далеко, высокая позиция в рейтинговой таблице может стать залогом успеха будущих чемпионов».

В IJF особо отметили выступление японских и азербайджанских дзюдоистов: «Сборная Японии не допустила ошибок. Они отправили в Баку команду высокого уровня и результаты это подтверждают - они заняли первое место в рейтинге сборных. Хотя два ведущих дзюдоиста Азербайджана - чемпионы мира и Олимпийских игр Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не выступали, другие мастера татами боролись на самом высоком уровне. Медали, завоеванные принимающей страной на этом соревновании высокого уровня, сделали ее одной из сильнейших команд турнира».

В статье отмечается, что организация была на высоком уровне и не нуждается в критике: «Азербайджан профессионально справился с этой работой и организовал все на высоком уровне. У всех участников останутся хорошие воспоминания об этом турнире. Таким образом, в Баку успешно завершился турнир «Большой шлем». Перед заключительным этапом последнего дня соревнований в Баку юные дзюдоисты вышли в центр татами и провели динамичную и веселую сессию. Эти дети являются участниками программы, предназначенной для молодежи, нуждающейся в особой заботе. Дзюдо - невероятный инструмент, который помогает им интегрироваться в общество и поддерживает их. Федерация дзюдо Азербайджана еще раз продемонстрировала свою способность интегрировать в общество все группы без какой-либо дискриминации. Аплодисменты, прозвучавшие в честь детей, улыбки на их лицах во время сессии - яркое доказательство силы дзюдо».

Отметим, что на турнире «Большой шлем», проходившем 14-16 февраля, азербайджанские дзюдоисты Зелим Чкаев (81 кг) завоевали «золото», Рашид Мамедалиев (73 кг) - «серебро», Вюсал Галандарзаде (73 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) - бронзовые медали.

Источник: АЗЕРТАДЖ