Cтатью о госизмене вернут в УК Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» приняла решение о восстановлении в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене.

О запланированных законодательных изменения сообщил на брифинге лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта», передают грузинские СМИ.

«Согласно нашему решению в УК Грузии будет добавлена, а правильнее сказать, будет восстановлена в УК Грузии статья об измене родины, которая в свое время была изъята «Национальным движением» (бывшая правящая партия - ред.), - заявил Мдинарадзе.

При этом статья была изъята из УК Грузии до августовской войны, сообщил он.

«Вне зависимости от того, насколько кто-то будет удивлен или не удивлен, или будет это символично, это было сделано еще до августовской войны, в апреле 2007 года», - заявил он.

Ранее в УК Грузии государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии, а при вынесении приговора статья просто добавлялась в список обвинений. Отдельного наказания за госизмену не существовало.