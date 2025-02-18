Генерала Хачатряна отпускают под залог и подписку о невыезде - ОБНОВЛЕНО

Суд общей юрисдикции Сюника под председательством Артура Восканяна изменил меру пресечения в отношении бывшего первого замначальника генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

Он будет отпущен на свободу под залог в 10 млн драмов (почти $25 тыс.) и подписку о невыезде.

Суд таким образом удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на залог, подписку о невыезде или домашний арест.

Против Хачатряна в начале января было возбуждено уголовное дело о должностной халатности во время 44-дневной войны, а 5 января 2025 года он был арестован сроком на два месяца.

Во время войны генерал командовал одним из направлений. В октябре 2020 года, в самый разгар боевых действий, он был удостоен звания национального героя.

Однако позже Хачатрян впал в немилость — в феврале 2021 года его сняли с должности. Поводом стали его ироничные высказывания в ответ на заявление премьера Никола Пашиняна о ракетах «Искандер». Пашинян утверждал, что в ходе войны ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

После отставки генерал неоднократно критиковал политику властей.

Источник: Sputnik-Армения

14:04

В Армении судят генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, обвиняемого в халатном отношении к служебным обязанностям во время 44-дневной войны 2020 года.

Согласно обвинению, в период с 7 по 17 октября 2020 года в качестве командующего южной группировкой он не создал полноценный пункт управления и не принял достаточных мер для управления боевыми действиями, что привело к тяжелым последствиям, сообщают армянские СМИ.

В частности, отмечается, что «противник воспользовался сложившейся ситуацией, беспрепятственно захватил стратегические высоты и оборонительные рубежи».

Тирану Хачатряну предъявлено обвинение по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса РА. Он был арестован 5 января 2025 года.