Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов работать с США над урегулированием конфликта в Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила спецпосланнику США по России и Украине Киту Келлогу, что Евросоюз готов работать с Соединенными Штатами над урегулированием конфликта в Украине.

"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают", - говорится в заявлении ЕК по итогам их встречи в Брюсселе.

Как подчеркивается в документе, фон дер Ляйен заявила, что "любое соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности".

"Как ясно дала понять председатель Еврокомиссии, сейчас критический момент", - добавили в ЕК.

Кит Келлог находится в Брюсселе с 17 февраля. Он уже провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. В настоящее время Келлог проводит переговоры с главой Евросовета Антониу Коштой.

Источник: ТАСС