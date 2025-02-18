ЕС не будет отменять санкции против России, если это сделают США

Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений, заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ЕС отменять свои санкции против России, если их начнут отменять в США взамен на прекращение огня, или Брюссель будет проводить свою независимую санкционную политику.

Источник: РИА Новости