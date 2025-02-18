Россияне в Эр-Рияде показали представителям США оценку потерь американских компаний из-за ухода с российского рынка – свыше $300 млрд

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах с США в Эр-Рияде показал представителям Штатов таблицу с финансовой оценкой потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка, рассказал он.

«Представьте, первый раз сегодня американцы увидели, я показал эту табличку, что потери американских компаний — 300 миллиардов долларов. Никто об этом не говорил», — отметил Дмитриев.

Эту же таблицу он показал журналистам в кулуарах встречи.

Согласно ей, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов.

«Если посмотреть по индустриям, то очень большие потери в IT и медиа — 123 миллиарда (долларов)», — уточнил глава РФПИ.

В энергетическом секторе фирмы из США, по его словам, недосчитались около 10 миллиардов долларов.

Согласно представленным в таблице оценкам, потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией составили 94 миллиарда долларов, финансовый сектор потерял 71 миллиард долларов. Потери промышленного сектора авторы оценили в 26 миллиардов долларов. Американцы восприняли это как информацию к размышлению!, — добавил Дмитриев.

Он отметил, что санкции, введенные США, «сильнее ударили по самим Штатам, чем по России». При этом глава РФПИ объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.

Дмитриев подчеркнул, что «политика по сдерживанию Москвы провалилась и это тоже надо честно признать».

Сегодня в Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры высокого уровня. Москву на них представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Также в переговорном процессе участвует Дмитриев.

От американской стороны прибыли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

Источник: РИА Новости