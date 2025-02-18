Зеленский в Турции открыл новое посольство Украины

Во время официального визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии открытия нового посольства Украины в Анкаре.

«Сегодня для меня честь прибыть в Турцию по приглашению президента Эрдогана. Это - важный официальный визит нашей делегации в такие моменты испытаний, и в такие моменты очень важно, что у нас есть поддержка, дружеские связи с Турцией и, конечно, с президентом Эрдоганом», - сказал Зеленский во время церемонии открытия.

Президент сообщил, что обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение украинцев из российского плена, продовольственную безопасность, гарантии безопасности для Украины.

Источник: «Интерфакс-Украина»