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Расцветает Мать-Земля: В Азербайджан ступил Torpaq çərşənbəsi

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Расцветает Мать-Земля: В Азербайджан ступил Torpaq çərşənbəsi

Torpaq çərşənbəsi или, как его еще называют, İlaxır çərşənbə ступил на древнюю азербайджанскую землю.

İlaxır çərşənbə – последний вечер вторника перед долгожданным праздником Новруз, символизирует стихию Земли, пробуждающуюся и расцветающую после долгого зимнего сна.

В отличие от трех предыдущих предпраздничных вторников, каждый из которых символизирует одну из природных стихий – Воду, Огонь, Воздух, вторник Земли наш народ отмечает, пожалуй, так же торжественно, как и сам праздник. Так наши далекие предки отдавали дань уважения богатствам и щедротам Матери-Земли. Ведь она - кормилица всего живого и на ней находят себе место все творения Всевышнего, в том числе и человек. Земля кормит человека, и пробуждение ее после зимы означает пробуждение и возрождение всего живого.

Torpaq çərşənbəsi насыщен различными обрядами, призванными принести в наступающем новом году благополучие, освободить от невзгод и неприятностей уходящего года.

Издревле считается, что последний вторник перед Новрузом желательно отмечать у себя дома, по другому народному поверью, в этот день нельзя отдавать из дома хлеб, соль, деньги. Те, кто в ссоре, должны помириться.

Предпраздничные торжества продолжаются весь день, и к вечеру достигают своего пика – детвора разводит на улицах яркие костры и подкидывает шапки к соседским воротам, девушки гадают на любовь, во всех домах накрывают праздничные столы с нарядной хончой, окруженной разноцветными свечками по числу родных и любимых людей и наполненный национальными сладостями. Здесь и тающие во рту ромбики пахлавы, символизирующей стороны света, и сладкая шекербура с тончайшими ажурными узорами – символ Полумесяца и пряный, напоминающий Солнце шоргогал. И конечно в центре колосится украшенный красной ленточкой изумрудно-зеленый сямяни - символ самой Земли и Жизни.

Читается также, что все это - неизменные символы Новруза, праздника Весны, обновления, возрождения и мира.

Torpaq çərşənbəniz mübarək!

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