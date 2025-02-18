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Зеленский: Украина хочет получить гарантии безопасности от всей Европы, включая Турцию

First News Media15:07 - Сегодня
Зеленский: Украина хочет получить гарантии безопасности от всей Европы, включая Турцию

Киев выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия нового здания посольства страны в Анкаре.

По его словам, в Киеве хотят видеть в качестве гарантов США, Евросоюз и Турцию.

«Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию»,-сказал, в частности, украинский лидер.

При этом президент подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Украины.

Зеленский сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что ранее он уже проводил «ориентированные на результат» переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он напомнил о посреднических усилиях Анкары с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Акцентировав помощь Турции в обмене пленными, Зеленский указал, что вопросы «возвращения украинцев домой» и «продовольственной безопасности» имеют важное значение для Украины.

«Благодаря усилиям Турции мы смогли создать продовольственный коридор, но из-за действий России работа этого коридора был нарушена, и люди по всему миру, особенно те, кто нуждается в этом продовольствии, не смогли его получить», - сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность всем странам, вносящим вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Отметив, что в страны Африки и Сирию отправляются тонны продовольствия, Зеленский подчеркнул важность осуществления продовольственных поставок из Украины.

Источник: Anadolu

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