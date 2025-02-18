Азербайджан и Пакистан обсудили стратегическое партнерство и региональную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи встретился с делегацией во главе с председателем Сената Пакистана Юсуфом Рза Гилани, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД, на встрече обсуждались стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном и текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов, с удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Пакистан в прошлом году и встречу с Юсуфом Рза Гилани в рамках этого визита, отметил, что интенсивные взаимные контакты и визиты способствуют развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанские отношения, основанные на дружбе, братстве, взаимном уважении и поддержке, имеют потенциал для дальнейшего развития как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения. Обе стороны выразили благодарность за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Было отмечено, что укрепление связей между законодательными органами двух стран и парламентариями, а также развитие парламентской дипломатии способствуют укреплению отношений между нашими народами, имеющими общие исторические и культурные корни.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов проинформировал пакистанскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, деятельности по разминированию, а также о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.