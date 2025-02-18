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Премьер-министр Али Асадов на III Каспийском экономическом форуме рассказал о проблеме обмеления моря, транспортных коридорах

First News Media15:11 - Сегодня
Премьер-министр Али Асадов на III Каспийском экономическом форуме рассказал о проблеме обмеления моря, транспортных коридорах

Премьер-министр отметил важность дальнейших усилий прикаспийских государств для сохранения Каспийского моря как моря мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества.

18 февраля в Тегеране, столице Исламской Республики Иран, состоялся III Каспийский экономический форум. Участники форума сначала ознакомились с Домом инноваций и технологий Ирана в рамках Тегеранской международной выставки. Затем главы правительств прикаспийских государств провели переговоры в узком формате, в ходе которых был рассмотрен ряд важных вопросов пятистороннего сотрудничества на Каспии.

Затем состоялась пленарная сессия III Каспийского экономического форума.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Кабинете Министров.

Выступив на сессии, премьер-министр Али Асадов заявил, что Каспийский экономический форум является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества прикаспийских государств.

Отмечено, что в Совместном коммюнике Второго форума, состоявшегося в 2022 году в Москве, была подтверждена заинтересованность в увеличении торгового оборота, повышении инвестиционной привлекательности региона и экономической конкурентоспособности прикаспийских государств.

А.Асадов указал на динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия Азербайджана с прикаспийскими государствами: «Отрадно, что товарооборот Азербайджана с прикаспийскими государствами вырос более чем на 6 процентов по итогам 2024 года».

Констатировав важность вступления в силу в 2023 году Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанного в 2018 году в Актау, А.Асадов выразил уверенность в том, что реализация данного Соглашения способствует выработке практических мер в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслях.

Подчеркнуто, что сегодня между прикаспийскими государствами существует ряд форматов и механизмов взаимодействия на различных уровнях, создается солидная договорно-правовая база по отраслевому сотрудничеству и проделана серьезная работа по выполнению решений и договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

«В этой связи, несомненно, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году в Актау, является базовым документом для всестороннего сотрудничества на Каспии», - добавил премьер-министр.

С момента проведения Второго форума были достигнуты важные договоренности в транспортной сфере, которые создают благоприятную почву для превращения региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой.

Участники форума были проинформированы о роли Азербайджана в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, успешное функционирование которых затрагивает интересы всех стран региона.

Подчеркнуто, что ввиду роста грузопотока через территорию Азербайджана наша страна инвестирует дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров посредством модернизации транспортной инфраструктуры.

«Считаем, что прикаспийские государства должны и далее прилагать усилия для того, чтобы Каспийское море продолжало оставаться морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества. Это, в первую очередь, требует от нас принятия решительных мер по обеспечению безопасности и стабильности на Каспийском море», - сказал премьер-министр.

Коснувшись дополнительных перспектив, открывающихся благодаря возможностям для осуществления проектов в сфере зеленой энергетики и цифровых технологий, А.Асадов отметил, что сотрудничество по этим важным направлениям обеспечивает региону стабильное и экологически безопасное будущее.

«В этой связи хотелось бы отметить важность климатической конференции СОР29, впервые прошедшей в нашем регионе. Проведение столь значимого международного мероприятия подтверждает важность Каспийского региона в глобальной климатической повестке и способствует активному привлечению инвестиций в экологически чистые технологии и устойчивое развитие», - добавил глава правительства.

Отмечено, что нынешнее состояние окружающей среды Каспийского моря вызывает серьезную озабоченность среди прикаспийских государств и требует консолидированного подхода для решения экологических проблем Каспия.

«Вопросы обмеления Каспийского моря стали предметом всесторонних дискуссий глав наших государств на Шестом Каспийском саммите. Президентом Азербайджана была выдвинута инициатива по созданию экспертной группы для выявления причин и определению мер по предотвращению обмеления», - сказал А.Асадов.

Была выражена надежда на скорейшее завершение всех необходимых согласований, что позволит организовать первое заседание рабочей группы в Баку.

По итогам пленарной сессии было принято Коммюнике III Каспийского экономического форума.

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